18.12.2019 | 14:28

В среду, 18 декабря, на улице Калинина в Пензе в ДТП попал общественный транспорт. Сообщение об аварии появилось в соцсети.

«ТЦ «Фортуна». ДТП. Время 12:46. Будьте осторожны», - написал очевидец последствий происшествия.

На выложенной им фотографии видно, что столкнулись микроавтобус (по неподтвержденным данным, следующий по маршруту № 33) и оранжевый кроссовер.

Судя во всему, удар пришелся в левую сторону легковушки - она смята. У микроавтобуса поврежден капот.

Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

Из-за ДТП движение других транспортных средств по данному участку оказалось затруднено.