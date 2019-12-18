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Происшествия | На улице Калинина в Пензе маршрутка попала в ДТП

18.12.2019|14:28
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В среду, 18 декабря, на улице Калинина в Пензе в ДТП попал общественный транспорт. Сообщение об аварии появилось в соцсети.

«ТЦ «Фортуна». ДТП. Время 12:46. Будьте осторожны», - написал очевидец последствий происшествия.

На выложенной им фотографии видно, что столкнулись микроавтобус (по неподтвержденным данным, следующий по маршруту № 33) и оранжевый кроссовер.

Судя во всему, удар пришелся в левую сторону легковушки - она смята. У микроавтобуса поврежден капот.

Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

Из-за ДТП движение других транспортных средств по данному участку оказалось затруднено.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|18.12.2019 14:41|

А где же в одной из групп в контакте???

Гость|18.12.2019 14:42|

Запомните журналюги... В группе Сова в контакте

Гость|18.12.2019 14:51|

Будьте осторожны!

Гость|18.12.2019 15:01|

Депздрав опроверг сообщения о вызове Росгвардии в онкологическую больницу №1 для увольнения врачей

Гость|18.12.2019 15:20|

Когда запретят эти маршрутки(гробы на колёсах). Пустите нормальные муниципальные автобусы и аварий будет в разы меньше.

Имя: Гость
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