20.12.2019 | 11:07

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря, на улице Урицкого.

Фотофиксацию последствий разместил в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев. По его словам, из-за аварии на дороге образовался затор. Другой автомобилист написал, что был сбит ребенок.

В управлении ГИБДД России по Пензенской области информацию подтвердили.

«По предварительным данным, в 8:05 водитель автомобиля ВАЗ-219060, мужчина 1954 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2014 года рождения», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

На место прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Врачи осмотрели ребенка, после чего он был отпущен домой.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.