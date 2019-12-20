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Происшествия | Утром на улице Урицкого сбили пятилетнего ребенка

20.12.2019|11:07
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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря, на улице Урицкого.

Фотофиксацию последствий разместил в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев. По его словам, из-за аварии на дороге образовался затор. Другой автомобилист написал, что был сбит ребенок.

В управлении ГИБДД России по Пензенской области информацию подтвердили.

«По предварительным данным, в 8:05 водитель автомобиля ВАЗ-219060, мужчина 1954 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2014 года рождения», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

На место прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Врачи осмотрели ребенка, после чего он был отпущен домой.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|20.12.2019 11:22|

пацан сам поскользнулся, ничего там страшного не было.

Гость|20.12.2019 11:33|

Он в 5 лет гулял один?

Гость|20.12.2019 12:02|

penzainform.ru писал(a):

Врачи осмотрели ребенка, после чего он был отпущен домой.
Т.е. его одного отправили домой?

Гость|20.12.2019 12:08|

5 лет нормальный возраст для пацана!

Все в жопу дуют своим детишкам а потом выростает поколение заднеприводных, или жирных или штаны до колен заварачивающих в мороз... т.д. петушинное поколение.

В след раз будет по сторонам смотреть когда переходить дорогу будет.

Гость|20.12.2019 12:12|

Куда родители смотрели?

Гость|20.12.2019 12:32|

На пешеходном переходе.

Гость|20.12.2019 12:34|

Гость писал(a):

5 лет нормальный возраст для пацана!

Все в жопу дуют своим детишкам а потом выростает поколение заднеприводных, или жирных или штаны до колен заварачивающих в мороз... т.д. петушинное поколение.

В след раз будет по сторонам смотреть когда переходить дорогу будет.

делитесь своим опытом, неудачным по воспитанию детей? или про себя рассказываете?

Гость|20.12.2019 12:50|

Я был очевидцем ребёнок шёл с мамой за руку, водитель летел по второй полосе и тормозил метров 20 и зацепил ребёнка в сколь и он упал

Имя: Гость
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