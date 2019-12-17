Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  69.91  |  $  62.75

Происшествия | Причиной трагедии в Черкасском могла стать неисправная проводка

17.12.2019|11:17
Печать

Следователи выясняют причины гибели двух человек при пожаре в селе Черкасском Пачелмского района. Трагедия произошла в понедельник, 16 декабря.

По данным следствия, ночью в жилом доме на Молодежной улице произошло возгорание. О нем в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. На борьбу с пламенем прибыли 11 пожарных. Дом пылал открытым огнем. Кровля сгорела и обрушилась, одна из квартир выгорела.

После ликвидации возгорания в жилище нашли тела 46-летнего мужчины и 83-летней женщины.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину гибели сельчан установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.12.2019 11:33|

Как говорят попы:на всё воля божья

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте