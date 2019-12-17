Следователи выясняют причины гибели двух человек при пожаре в селе Черкасском Пачелмского района. Трагедия произошла в понедельник, 16 декабря.
По данным следствия, ночью в жилом доме на Молодежной улице произошло возгорание. О нем в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. На борьбу с пламенем прибыли 11 пожарных. Дом пылал открытым огнем. Кровля сгорела и обрушилась, одна из квартир выгорела.
После ликвидации возгорания в жилище нашли тела 46-летнего мужчины и 83-летней женщины.
При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину гибели сельчан установит судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.
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