17.12.2019 | 11:17

Следователи выясняют причины гибели двух человек при пожаре в селе Черкасском Пачелмского района. Трагедия произошла в понедельник, 16 декабря.

По данным следствия, ночью в жилом доме на Молодежной улице произошло возгорание. О нем в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. На борьбу с пламенем прибыли 11 пожарных. Дом пылал открытым огнем. Кровля сгорела и обрушилась, одна из квартир выгорела.

После ликвидации возгорания в жилище нашли тела 46-летнего мужчины и 83-летней женщины.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину гибели сельчан установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.