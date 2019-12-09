09.12.2019 | 18:03

В понедельник, 9 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновского района, пожелавший остаться неназванным. Он сообщил о трагедии, произошедшей в селе Вазерки.

«Час назад сбили мужчину средних лет. Лежит посреди дороги. Месяц назад чуть дальше, уже в селе Пыркино, сбили моего соседа 70 лет - тоже насмерть. Я что хочу сказать: дорогу нам отремонтировали, но заузили на полметра. Разметки нет, освещения нет, дорогу не чистят. Людям приходится выходить на проезжую часть, и вот итог», - рассказал мужчина.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили, что 9-го числа в 16:25 напротив дома № 35 на улице Басулина водитель неустановленного автомобиля наехал на 46-летнего мужчину и скрылся.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личности водителя и его задержанию», - пояснили в отделении пропаганды.