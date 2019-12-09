Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|19:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.86  |  $  64.00

Происшествия | В Вазерках насмерть сбили 46-летнего пешехода

09.12.2019|18:03
Печать

В понедельник, 9 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновского района, пожелавший остаться неназванным. Он сообщил о трагедии, произошедшей в селе Вазерки.

«Час назад сбили мужчину средних лет. Лежит посреди дороги. Месяц назад чуть дальше, уже в селе Пыркино, сбили моего соседа 70 лет - тоже насмерть. Я что хочу сказать: дорогу нам отремонтировали, но заузили на полметра. Разметки нет, освещения нет, дорогу не чистят. Людям приходится выходить на проезжую часть, и вот итог», - рассказал мужчина.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили, что 9-го числа в 16:25 напротив дома № 35 на улице Басулина водитель неустановленного автомобиля наехал на 46-летнего мужчину и скрылся.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личности водителя и его задержанию», - пояснили в отделении пропаганды.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2019 18:12|

Ой.ой.ой

Гость|09.12.2019 18:14|

Ай.Ай.Ай

Гость|09.12.2019 18:16|

В предыдущем сообщении предупреждал: ещё не вечер.

Гость|09.12.2019 18:27|

penzainform.ru писал(a):

Я что хочу сказать: дорогу нам отремонтировали, но заузили на полметра.
По нормативам дорога или как?

Гость|09.12.2019 18:51|

Давай вангуй по поводу завтра.

Гость|09.12.2019 18:53|

Гость писал(a):

Гость|09.12.2019 18:12|

Ой.ой.ой

Гость писал(a):
Гость|09.12.2019 18:14|

Ай.Ай.Ай

УХ ух Ух

Гость|09.12.2019 19:21|

А почему нет новости о том ,что в Кузнецке на пешеходном переходе,сбили сотрудницу полиции,при исполнении,совсем водители ничего не видят ,одним глазом на дорогу,другим на телефон,скоро человек по 50 в день начнут сбивать

Гость|09.12.2019 19:23|

Гость писал(a):

9.12.2019 19:21|
Было, но ты опять поздно очнулся.

Гость|09.12.2019 19:23|

Гость писал(a):

А почему нет новости о том ,что в Кузнецке на пешеходном переходе,сбили сотрудницу полиции,при исполнении,совсем водители ничего не видят ,одним глазом на дорогу,другим на телефон,скоро человек по 50 в день начнут сбивать
было,писали.там уже все вздрогнули,всё в порядке.

Гость|09.12.2019 19:25|

Не охай пидрила

Гость|09.12.2019 19:26|

Гость писал(a):

на пешеходном переходе,сбили сотрудницу полиции,при исполнении,
Наверное наградят, ведь сбита при исполнении, ведь это не почтальон разносящий почту.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!