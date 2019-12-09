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Происшествия | Кузнецкая полиция ищет мужчину, пытавшегося изнасиловать горожанку

09.12.2019|10:49
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УМВД России по Пензенской области принимает все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленника, напавшего на женщину в Кузнецке.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 7 декабря. О нем в соцсети «ВКонтакте» рассказала сама пострадавшая.

«В 22:20-30 приехала с последней электричкой из Пензы, выходила на остановке 829-й километр (выход на ул. Октябрьскую). Передо мной вышел мужчина, который буквально в пяти метрах от платформы напал на меня с намерениями разнообразить свою интимную жизнь», - написала горожанка.

Она обратилась к пассажирам последнего вагона электрички с просьбой помочь, сообщив больше примет обидчика. Сама женщина мало что запомнила.

«Мужчина был одет в темную куртку или дубленку, джинсы. На голове была кепка, похожая на картуз, черного цвета. Темная обувь. Возраст точно сказать не могу, 45+. Волосы из-под головного убора виднелись с проседью. Лица не помню, к сожалению», - описала кузнечанка.

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали случившегося.

«Заявление о нападении поступило. По данному факту проводится проверка. Правоохранители принимают все меры к тому, чтобы найти злоумышленника», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве.

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Гость|09.12.2019 11:06|

Чарл у него скок см?

Гость|09.12.2019 11:27|

Даже заморачиваться с поискам и не будут...

Гость|09.12.2019 11:28|

Когда суд над Стрючковым?

Гость|09.12.2019 11:36|

Задолбали со своим Кузнецком!

Имя: Гость
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