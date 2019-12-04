04.12.2019 | 14:15

Смертельное ДТП произошло глубокой ночью в среду, 4 декабря, в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 1:30 на 589-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись два грузовика с полуприцепами - Scania под управлением 48-летнего водителя и Volvo с 54-летним шофером.

Водитель фуры Scania скончался на месте аварии от полученных травм, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины трагического ДТП устанавливают специалисты.

Несколькими часами раньше, в 12:30 3 декабря, в селе Поим Белинского района столкнулись два большегруза - DAF и Volvo. Обе фуры оказались в кювете, одна из них легла на бок. Водители после оказания медицинской помощи на месте были отпущены. По мнению очевидца, сообщившего в соцсети о ДТП, водитель одной из машин заснул за рулем.