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Происшествия | В Мокшанском районе столкнулись два большегруза, погиб человек

04.12.2019|14:15
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Смертельное ДТП произошло глубокой ночью в среду, 4 декабря, в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 1:30 на 589-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись два грузовика с полуприцепами - Scania под управлением 48-летнего водителя и Volvo с 54-летним шофером.

Водитель фуры Scania скончался на месте аварии от полученных травм, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины трагического ДТП устанавливают специалисты.

Несколькими часами раньше, в 12:30 3 декабря, в селе Поим Белинского района столкнулись два большегруза - DAF и Volvo. Обе фуры оказались в кювете, одна из них легла на бок. Водители после оказания медицинской помощи на месте были отпущены. По мнению очевидца, сообщившего в соцсети о ДТП, водитель одной из машин заснул за рулем.

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Гость|04.12.2019 14:40|

НОЧЬЮ ДОРОГА БЫЛА УЖАС!!!

Гость|04.12.2019 14:47|

Когда дорожники начнут работать? ехал ночью ни одной единицы спецтехники не видел!

Гость|04.12.2019 14:48|

Они Вдонина окружали!

Имя: Гость
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