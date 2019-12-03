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Происшествия | Очевидцы о серьезном ДТП в Белинском районе: Водитель уснул

03.12.2019|13:14
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Во вторник, 3 декабря, на трассе Тамбов - Пенза, рядом с селом Поим Белинского района, случилось серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

О ЧП сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте», разместивший пост в 13:00. На снимке запечатлены две фуры, оказавшиеся в кювете. Кабина одной из них сильно повреждена. Другой большегруз в результате удара опрокинулся.

«Все живы. Травмы у одного водителя белой фуры. Уснул водила красной машины», - отметил очевидец.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

3 ноября на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе Renault Logan столкнулся с большегрузом. По словам свидетелей, водитель иномарки был нетрезв и стал виновником аварии.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|03.12.2019 13:23|

ПИ не работает. Вы бы хотя бы админу Совы деньги платили за новости. Более 50% новостей от туда

Гость|03.12.2019 13:36|

вздрогнул

Гость|03.12.2019 13:59|

Пензаинформ сгнил, набрали глупых девочек по объявлению, они в инстаграмах котиков постить начали. Ффу, позор

Имя: Гость
Комментарий:

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