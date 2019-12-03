03.12.2019 | 13:14

Во вторник, 3 декабря, на трассе Тамбов - Пенза, рядом с селом Поим Белинского района, случилось серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

О ЧП сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте», разместивший пост в 13:00. На снимке запечатлены две фуры, оказавшиеся в кювете. Кабина одной из них сильно повреждена. Другой большегруз в результате удара опрокинулся.

«Все живы. Травмы у одного водителя белой фуры. Уснул водила красной машины», - отметил очевидец.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

3 ноября на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе Renault Logan столкнулся с большегрузом. По словам свидетелей, водитель иномарки был нетрезв и стал виновником аварии.