29.11.2019 | 08:18

Рано утром в пятницу, 29 ноября, в центре Пензы случилась авария. Фотографии и видео с места ДТП выложил очевидец в одной из групп в соцсети «Вконтакте».

«Приора» догнала «опель», «опель» скрылся с места ДТП. Предположительно, водитель был в нетрезвом состоянии», - написал участник группы.

По его словам, инцидент произошел в 4:20 рядом с торговым центром «Суворовский». Пострадали ли в результате столкновения люди, не сообщается. По факту ДТП будет проведена проверка.

Спустя полчаса еще одно ДТП случилось на улице Революционной.

«Погоня ДПС. Водитель пьян», - сообщил один из очевидцев.

На опубликованной им фотографии видно легковой автомобиль, который заехал на газон у автозаправочной станции. С обеих сторон от него стоят машины ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.