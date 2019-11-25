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Происшествия | Очевидцы аварии на Бугровке назвали одного из водителей пьяным

25.11.2019|09:08
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Вечером в воскресенье, 24 ноября, на улице Кольцова в Пензе произошла авария. На спуске с горы около 19:00 столкнулись два ВАЗа. Очевидцы заявили, что один из участников аварии был нетрезв.

«Пьян и даже очень. Он передо мной ехал, можно сказать, все на глазах произошло. Там номера по проезжей части валялись, он ходил собирал, а потом швырялся ими же и очень сильно матюкался», - написала участница одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец рассказал, что, когда мужчина сидел в машине ДПС во время оформления материалов ДТП, «его аж мотало», и он падал на инспектора.

Однако официальной информации о том, в каком состоянии находился водитель, нет.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из водителей затормозил, а второй не успел среагировать. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|25.11.2019 09:24|

penzainform.ru писал(a):

столкнулись два ВАЗа.
penzainform.ru писал(a):
«Пьян и даже очень.
Запрещать нужно тазохлам !!! Одни беды !!!

Гость|25.11.2019 09:32|

Запрещать надо алкашне выходить из дома

Гость|25.11.2019 09:37|

В нашей стране необходима конфискация машин у пьяных водителей!

Гость|25.11.2019 09:38|

Запрещать надо алкашне выходить из дома

Дуракшоль, тада мусора без "работы" останутся

Гость|25.11.2019 09:56|

Тазофобы вышли на тропу войны!!!

Всех обгадим жидким калом! Вперёд тазофобы!!!

Мы, тазофобы, лючшие диванные эксперты, в области автомобилей не позволим отечественному г..ну бороздить наши дороги.

Долой Тольятти! Долой Автоваз! Нам Мамка купит тридцатилетний мерс, как только вырастим.

Имя: Гость
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