25.11.2019 | 09:08

Вечером в воскресенье, 24 ноября, на улице Кольцова в Пензе произошла авария. На спуске с горы около 19:00 столкнулись два ВАЗа. Очевидцы заявили, что один из участников аварии был нетрезв.

«Пьян и даже очень. Он передо мной ехал, можно сказать, все на глазах произошло. Там номера по проезжей части валялись, он ходил собирал, а потом швырялся ими же и очень сильно матюкался», - написала участница одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец рассказал, что, когда мужчина сидел в машине ДПС во время оформления материалов ДТП, «его аж мотало», и он падал на инспектора.

Однако официальной информации о том, в каком состоянии находился водитель, нет.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из водителей затормозил, а второй не успел среагировать. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.