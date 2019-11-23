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Происшествия | Очевидец сообщил о ночной аварии в Мокшанском районе

23.11.2019|10:33
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В ночь на субботу, 23 ноября, в Мокшанском районе произошло ДТП. Видео с места аварии предоставил ИА «ПензаИнформ» очевидец событий.

На записи видно, что автомобиль, из которого ведется съемка, движется по второй полосе. На правой обочине дороги стоят несколько машин, в том числе ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Легковушка синего цвета развернута поперек первой полосы, ее готовится забрать эвакуатор.

«От Чистых прудов в сторону Пензы по трассе М5, не доезжая развязки на Нижний Новгород, перевернулся автомобиль. Было видно, что водитель жив», - написал автор.

Он уточнил, что в аварию около 1:00 попал ВАЗ-2112.

Официальной информации о ДТП на трассе М5 «Урал» не поступало.

Источник — видео Юрия Давыдова
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