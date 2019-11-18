Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|15:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.02

Происшествия | В Пензе под колесами автомобиля оказались два подростка

18.11.2019|14:33
Печать

В воскресенье, 17 ноября, в частном секторе в районе Глобуса в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным, в 16:20 в 2-м проезде Яблочкова 43-летний водитель автомобиля Skoda Octavia наехал на двух 16-летних ровесников.

На место происшествия прибыла бригада медиков. Осмотрев подростков, врачи одного из них после оказания помощи отпустили, а второго доставили в больницу, где было принято решение о его госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

18 ноября на улице Минской в Пензе Nissan Qashqai, которым управлял 50-летний водитель, сбил 67-летнюю женщину на переходе. Приехавшие на место ДТП врачи увезли ее в больницу с травмами различной степени тяжести.

0
0
0
0
 
Гость|18.11.2019 14:41|

красаучеги

Гость|18.11.2019 14:49|

ГИБДД в Пензе ОТСУТСТВУЕТ!

Зряплаты получает куча дармоедов, а результатов их "работы" не видно!

Гость|18.11.2019 14:55|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе ОТСУТСТВУЕТ!

Зряплаты получает куча дармоедов, а результатов их "работы" не видно!

А вы ждёте, что к вашему телу личного инспектора приставят? Если его рядом нет - то и гибдд отсутствует?

Гость|18.11.2019 14:59|

penzainform.ru писал(a):

на двух 16-летних ровесников.
Сильно, грамотно, профессионально

Гость|18.11.2019 15:14|

Гость писал(a):

Если его рядом нет - то и гибдд отсутствует?
если ситуация на дорогах ухудшается, значит ГИБДД не работает.

их не видно, и не слышно. только тупые комментарии через пресс-службу И ВСЕ !!!

Дети устраивали ночной пробег, нарушая все что можно - спустили не тормозах. и это только один пример

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!