18.11.2019 | 14:33

В воскресенье, 17 ноября, в частном секторе в районе Глобуса в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным, в 16:20 в 2-м проезде Яблочкова 43-летний водитель автомобиля Skoda Octavia наехал на двух 16-летних ровесников.

На место происшествия прибыла бригада медиков. Осмотрев подростков, врачи одного из них после оказания помощи отпустили, а второго доставили в больницу, где было принято решение о его госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

18 ноября на улице Минской в Пензе Nissan Qashqai, которым управлял 50-летний водитель, сбил 67-летнюю женщину на переходе. Приехавшие на место ДТП врачи увезли ее в больницу с травмами различной степени тяжести.