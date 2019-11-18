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Происшествия | В ГИБДД прокомментировали наезд на женщину на улице Минской

18.11.2019|13:23
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В УГИБДД УМВД России по Пензенской области разъяснили, кто в понедельник, 18 ноября, по предварительным данным, стал виновником дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Минской и Ульяновской.

На фото, опубликованных очевидцем произошедшего, запечатлены учебный автомобиль с логотипом известной пензенской автошколы и серебристый Nissan. Обе машины стоят возле пешеходного перехода, на котором лежит женщина.

«По предварительным данным, в 12:00 у дома № 17Б на улице Минской 50-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на 67-летнюю женщину. В результате происшествия она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - прокомментировали сотрудники отделения пропаганды ведомства.

По факту наезда на пешехода проводится проверка.

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Гость|18.11.2019 13:29|

и где комментарий?

описание происшествия - это не комментарий!

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