18.11.2019 | 13:23

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области разъяснили, кто в понедельник, 18 ноября, по предварительным данным, стал виновником дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Минской и Ульяновской.

На фото, опубликованных очевидцем произошедшего, запечатлены учебный автомобиль с логотипом известной пензенской автошколы и серебристый Nissan. Обе машины стоят возле пешеходного перехода, на котором лежит женщина.

«По предварительным данным, в 12:00 у дома № 17Б на улице Минской 50-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на 67-летнюю женщину. В результате происшествия она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - прокомментировали сотрудники отделения пропаганды ведомства.

По факту наезда на пешехода проводится проверка.