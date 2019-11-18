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Происшествия | На центральной улице Сердобска произошло смертельное ДТП

18.11.2019|12:03
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В субботу, 16 ноября, в Сердобске ДТП унесло жизнь молодого мужчины.

По предварительным данным, в 18:15 у дома № 15 на ул. Ленина столкнулись MotoLand под управлением 28-летнего мотоциклиста и «Нива», за рулем которой находился 27-летний водитель.

Фото с места инцидента опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

4 сентября на улице Карпинского в Пензе, у Гусиловского рынка, водитель автомобиля сбил мотоциклиста. На место происшествия прибыла бригада медиков. Очевидец происшествия сообщил, что мотоциклист пострадал, но жив.

30 июля на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского, дорогу не поделили автомобиль Renault Kaptur и скутер. Прибывшие на место аварии медики на месте оказали 48-летнему скутеристу помощь и отпустили.

Источник — фото Андрей Андрей vk.com/public122849605
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