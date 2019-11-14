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Происшествия | В Пензе пьяному водителю не удалось скрыться от полицейских

14.11.2019|15:42
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В четверг, 14 ноября, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент задержания водителя автомобиля на улице Измайлова.

На кадрах видно, что на второй полосе движения стоит иномарка, а слева от нее - машина правоохранителей. Через несколько секунд такой же спецавтомобиль блокирует движение машины справа. Из автомобилей с включенными сигнальными огнями стремительно выходят люди в форме, один из которых бьет в стекло машины нарушителя. Затем следует задержание водителя.

Пользователи Сети высказывали различные предположения, включая нетрезвое состояние автомобилиста и грубое нарушение им правил дорожного движения.

«Видел утром в 9 часов, как на конечной «ГПЗ» он скрывался от ДПС дворами, так что заслуженно. Если нечего скрывать, остановился бы», - написал один из комментаторов.

Вот что сообщили ИА «ПензаИнформ» в правоохранительных органах. В 9:20 на улице Антонова водитель автомобиля Geely Emgrand проигнорировал приказ инспектора ДПС остановиться и продолжил движение к улице Измайлова. Информация об этом была передана в дежурную часть ГИБДД.

В 9:25 напротив дома № 41 на улице Измайлова движение Geely Emgrand перекрыли патрульные машины полиции и Росгвардии.

«В момент задержания водитель Geely заблокировал двери и возобновил движение. Инспектор дорожно-патрульной службы для задержания водителя попытался разбить переднее левое стекло, после чего водитель самостоятельно опустил стекло и разблокировал двери», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«На основании Федерального закона «О полиции» инспектор ДПС применил в отношении водителя физическую силу и сопроводил его в патрульный автомобиль. Впоследствии установлено, что автомобилем Geely Emgrand управлял 46-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования состояние опьянения было установлено, в отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку», - прокомментировали в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Источник — видео www.instagram.com/penza_nail
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Гость|14.11.2019 16:00|

О вреде пьянства: не был бы пьян, сумел бы скрыться!

Гость|14.11.2019 16:01|

водитель автомобиля Geely Emgrand проигнорировал приказ инспектора ДТП...

Инспектор ДТП?

Гость|14.11.2019 16:12|

ДПС исполняет свои обязанности.Новость дня в Пензе.

Гость|14.11.2019 16:36|

Гость писал(a):

Инспектор ДТП?
Ну что ты придираешься к буртаским журналистам, с русским языком у них не очень, главред статьи не вычитывает.

Гость|14.11.2019 16:38|

Ну наконец-то ДПС появилась в Пензе, наверно Курчатова в отпуск отправили!

Гость|14.11.2019 16:49|

Дмитрию Козаку очень не понравилась Грета Тунберг электро-автомобили Tesla и Nissan.В Саратове ч(о) произошло с девочкой.Искуственный интеллект не хочет работать все аж бухают.

Гость|14.11.2019 16:51|

Гость писал(a):

Инспектор ДТП?

Ну что ты придираешься к буртаским журналистам, с русским языком у них не очень, главред статьи не вычитывает.

У них всё одно ДПС ДТП ДЦП

Гость|14.11.2019 16:53|

Нечего алкашам вообще за руль садится!

Гость|14.11.2019 17:10|

О, так это ж сосед мой! Как спайсу обкурится, так начинается шоу. В прошлый раз в фекалиях перемазался и залез на светофор. Сегодня вот измазаный по городу кгонял. Эх, Вадик два пыха, нормальный же был. Не курите, пацаны

Гость|14.11.2019 17:13|

Гость писал(a):

Нечего алкашам вообще за руль садится!
Гость писал(a):
Нечего алкашам вообще за руль садится!
Там судья за рулем. Имеет права!

Гость|14.11.2019 17:24|

Скоро подвинуться Красные регионы против этих Козака и Медведева

Гость|14.11.2019 17:35|

Скоро подвинуться? Жидко обкакаться на форуме, учи русский, полено

Гость|14.11.2019 17:37|

Чиполлино запретили?Почему?

Гость|14.11.2019 17:39|

Опять новость не своя. Слизали

Гость|14.11.2019 17:46|

Прогресс. Теперь воруете новости не только из вк, но и из инсты!

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