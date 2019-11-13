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Происшествия | При столкновении двух иномарок в центре Пензы пострадали пять человек

13.11.2019|11:14
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В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся в центре Пензы вечером во вторник, 12 ноября.

По предварительным данным, в 21:12 на перекрестке улиц Володарского и Максима Горького столкнулись Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai с 30-летним водителем.

В результате столкновения пострадали пассажиры Hyundai: 37-летний мужчина и две женщины в возрасте 61 года и 57 лет. Медики госпитализировали их.

«Водитель и пассажир автомобиля Renault, мальчик 2007 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - добавили в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|13.11.2019 11:24|

Где размер обуви и группа крови?,а так же инн

Гость|13.11.2019 11:26|

Дастер раз мочил нуйдай

Гость|13.11.2019 11:35|

Гость писал(a):

раз мочил
на два раза его уже не хватило

Имя: Гость
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