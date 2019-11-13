13.11.2019 | 11:14

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся в центре Пензы вечером во вторник, 12 ноября.

По предварительным данным, в 21:12 на перекрестке улиц Володарского и Максима Горького столкнулись Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai с 30-летним водителем.

В результате столкновения пострадали пассажиры Hyundai: 37-летний мужчина и две женщины в возрасте 61 года и 57 лет. Медики госпитализировали их.

«Водитель и пассажир автомобиля Renault, мальчик 2007 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - добавили в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.