13.11.2019 | 08:45

Серьезная авария произошла в центре Пензы вечером во вторник, 12 ноября. Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Максима Горького и Володарского.

Фотографии с мечта ДТП появились в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

«Время 21:10», - написал автор снимков.

На снимках запечатлены две разбитые машины. После столкновения одну из них едва не вынесло на тротуар.

На месте ЧП работали сотрудники регионального ГУ МЧС, врачи скорой помощи, инспекторы ГИБДД.

«Две реанимации стояло, скорая и пожарка», - сообщила женщина, ставшая очевидцем.

О пострадавших пока не сообщается.

По факту аварии проведут проверку.