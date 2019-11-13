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Происшествия | Две машины смяло в результате столкновения в центре Пензы

13.11.2019|08:45
Печать

Серьезная авария произошла в центре Пензы вечером во вторник, 12 ноября. Два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Максима Горького и Володарского.

Фотографии с мечта ДТП появились в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

«Время 21:10», - написал автор снимков.

На снимках запечатлены две разбитые машины. После столкновения одну из них едва не вынесло на тротуар.

На месте ЧП работали сотрудники регионального ГУ МЧС, врачи скорой помощи, инспекторы ГИБДД.

«Две реанимации стояло, скорая и пожарка», - сообщила женщина, ставшая очевидцем.

О пострадавших пока не сообщается.

По факту аварии проведут проверку.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|13.11.2019 09:07|

Красиво,мне нраица.

Гость|13.11.2019 09:08|

Фотографии с мечта ДТП появились в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте». МеЧта дтп? Вы, прежде чем статьи писать, умойтесь холодной водичкой чтоль.

Гость|13.11.2019 09:19|

утро пензаинформа начинается с воровства новостей из групп ВК.

Даже фотки в наглую тырят, не смотря на логотипы на фотках.

Если уш воруете у penzainform.ru писал(a):

в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».
то хоть пишите название группы, все равно логотип на фотках выдаст название.

Гость|13.11.2019 09:40|

Гость писал(a):

то хоть пишите название группы, все равно логотип на фотках выдаст название.
умойся холодной водичкой, под каждой новостью указан источник фото

Гость|13.11.2019 09:49|

два дебила в дольчиках.

Гость|13.11.2019 10:01|

Гость писал(a):

умойся холодной водичкой, под каждой новостью указан источник фото
Дурачкам то не в домёк. Что это является услугой и бесплатной рекламой для ресурса - первоисточника. Что в данном случае обычно люди радуются.

Гость|13.11.2019 10:12|

два хоороших барана,наверное успели

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