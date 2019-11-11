11.11.2019 | 20:03

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину аварии, произошедшей в понедельник, 11 ноября, в селе Веденяпино Спасского района.

По предварительным данным, в 16:45 на 496-м километре трассы М5 «Урал» лоб в лоб столкнулись автомобиль Ford Transit, оказывавший ритуальный услуги, и микроавтобус Hyundai H-1. В результате произошло возгорание.

Для тушения пожара на место ЧП выехали четыре сотрудника регионального ГУ МЧС, 2 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что за рулем первой машины находился 44-летний мужчина, второй управлял 36-летний водитель.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте. Водители, а также пять пассажиров Hyundai получили травмы различной степени тяжести», - уточнили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.