Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  71.16  |  $  64.52

Происшествия | В ДТП на трассе М5 погиб человек, еще семеро пострадали

11.11.2019|20:03
Печать

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину аварии, произошедшей в понедельник, 11 ноября, в селе Веденяпино Спасского района.

По предварительным данным, в 16:45 на 496-м километре трассы М5 «Урал» лоб в лоб столкнулись автомобиль Ford Transit, оказывавший ритуальный услуги, и микроавтобус Hyundai H-1. В результате произошло возгорание.

Для тушения пожара на место ЧП выехали четыре сотрудника регионального ГУ МЧС, 2 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что за рулем первой машины находился 44-летний мужчина, второй управлял 36-летний водитель.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте. Водители, а также пять пассажиров Hyundai получили травмы различной степени тяжести», - уточнили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|11.11.2019 20:11|

Какой то кошмар творится, на лошадей всех пора пересаживать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!