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Происшествия | В Малосердобинском районе «Газель» сбила двух человек, один скончался

06.11.2019|10:16
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В понедельник, 4 ноября, в результате ДТП на трассе в Малосердобинском районе погиб человек.

По предварительным данным, в 22:20 на 514-м километре дороги Нижний Новогород - Саратов 26-летний водитель автомобиля «Газель-Некст» сбил двух пешеходов, 31-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Оба получили травмы.

«Мужчина скончался при доставлении в медицинское учреждение, женщина после оказания помощи была отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

27 сентября в селе Рощино Сердобского района 47-летний водитель Ford Focus наехал на женщину с двумя детьми - трехлетним и новорожденным. Старший ребенок скончался в больнице, младшего медики отпустили после оказания помощи, сама женщина не пострадала.

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