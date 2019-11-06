06.11.2019 | 08:53

64-летний мужчина пострадал в результате пожара, случившегося в Пензенской области вечером во вторник, 5 ноября.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в селе Маровка Иссинского района. Сигнал о возгорании на улице Садовой поступил на пульт дежурного в 18:09.

По указанному адресу выехали пятеро сотрудников ведомства и две единицы специальной техники.

«Сгорел срубовый дом на площади 60 кв. м и деревянные надворные постройки общей площадью 25 кв. м. Пострадал хозяин дома - мужчина 1955 г. р.», - уточнили в ГУ МЧС.

Все обстоятельства пожара и его причина будут установлены по итогам проверки.