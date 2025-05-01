В Шемышейском районе машины слетели с дороги после жесткого ДТП

01.05.2025 | 15:20

В четверг, 1 мая, в Шемышейском районе случилось жесткое ДТП с участием двух машин. Около села Наумкино столкнулись Kia Soul и «Лада-Ларгус».

Авария произошла около 12:00. Кадры с места появились в Сети. На них запечатлены 2 искореженных автомобиля, стоящих на обочине. Рядом с отечественной легковой машиной на земле лежит человек. На место прибыли спецслужбы.

По словам очевидцев, серьезно пострадал водитель «Лады-Ларгус», «но, слава Богу, остался жив».

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали подробности массового ДТП, случившегося в Пензе поздним вечером во вторник, 29 апреля. Нескольких человек госпитализировали с травмами.

Источник видео - группа «ДТП Пенза».