Происшествия

В Пензе произошел пожар в доме на улице Володарского

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Утром во вторник, 29 апреля, в центре Пензы, в доме № 37/1 на улице Володарского, случился пожар. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 6:00.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь тушили 41 человек личного состава. Привлекалось 12 единиц спецтехники.

По оперативной информации, пламя уничтожило кровлю многоквартирного дома переменной этажности (2-3 этажа) на площади 500 кв. м. Выгорела квартира площадью 80 кв. м.

«Пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают дознаватели, им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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