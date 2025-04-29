В Пензе произошел пожар в доме на улице Володарского

29.04.2025 | 08:08

Утром во вторник, 29 апреля, в центре Пензы, в доме № 37/1 на улице Володарского, случился пожар. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 6:00.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь тушили 41 человек личного состава. Привлекалось 12 единиц спецтехники.

По оперативной информации, пламя уничтожило кровлю многоквартирного дома переменной этажности (2-3 этажа) на площади 500 кв. м. Выгорела квартира площадью 80 кв. м.

«Пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают дознаватели, им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.