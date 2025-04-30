Криминал

Жителю Кузнецкого района вынесли приговор за угон пожарной машины

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В Кузнецком районе осудили 45-летнего жителя села Пионер, который угнал пожарную машину, принадлежащую добровольной команде спасателей, чтобы съездить по делам.

23 августа прошлого года пьяный мужчина увидел припаркованный у дома соседа спецавтомобиль (ЗИЛ-130) и решил воспользоваться удобным случаем, чтобы быстрее добраться до магазина за сигаретами.

Дверь была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, так что злоумышленник запустил двигатель, отправился в поездку и вскоре вернулся обратно - беседовать с прибывшими на место полицейскими.

Мужчина признал вину и критически отнесся к содеянному. При вынесении приговора было учтено, что сельчанина уже наказывали за пьяную езду и он не имеет водительского удостоверения.

Итог - полтора года колонии общего режима с лишением прав на 3 года, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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