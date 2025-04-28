В Кузнецке 24 человека тушили пожар на улице Кирова

28.04.2025 | 16:10

В понедельник, 28 апреля, в Кузнецке случился пожар. Пламя охватило хозпостройку на улице Кирова.

Сообщение поступило в МЧС в 11:43. В 11:50 пожару присвоили ранг (уровень сложности) 1-БИС. Он устанавливается, когда сил уже направленных на вызов соединений недостаточно, требуется привлечение резервной техники.

Огонь тушили 24 человека личного состава на 6 спецмашинах.

Хозпостройка выгорела внутри полностью на площади 150 кв. м, обрушилась кровля, огонь повредил крыши соседних домов на 5 и 8 кв. м.

Было эвакуировано 2 человека, пострадавших и погибших нет.

По данному факту проводится проверка.