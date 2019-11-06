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Происшествия | На улице Чапаева из-за пожара эвакуировали 15 человек

06.11.2019|16:14
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На улице Чапаева в многоэтажке № 71 случился пожар. Огонь появился на втором этаже ближе к 21:00. На место ЧП прибыли полицейские, сотрудники МЧС.

В квартире проживал 37-летний мужчина вместе с дамой. Они не пострадали.

«То ли пьяные были, то ли еще что. Он сказал: «Я уснул с сигаретой. Три дня не спал и как-то уснул, сигарета упала у меня, загорелся матрас, и быстро это все пошло», - рассказала жительница дома Галина.

«Я не знаю, от чего, но люди выпивают. Неудачи от пьянки, не надо пить!» - заявила Эмма Бахмацкая.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. С огнем спасатели справились быстро.

«Из здания было эвакуировано 15 человек личным составом пожарной охраны с помощью спасательных устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Тархов.

Квартира, которая полностью выгорела, носила «несчастливый» номер 13.

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