02.11.2019 | 12:37

В субботу, 2 ноября, в микрорайоне Терновка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Об аварии сообщил очевидец ее последствий.

«Перекресток улиц Ростовской - Терновского. Время 11:59», - написал автор поста, размещенного в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных им снимках видно, что столкнулись автомобиль Suzuki и грузовая «Газель». После удара транспортные средства притерлись друг к другу боками, заняв место на пешеходном переходе. Передние части обеих машин получили механические повреждения.

«В ту же сторону после Терновского моста - еще авария. Первая полоса», - предупредила пользователей горожанка, прокомментировавшая данный пост.