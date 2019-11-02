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Происшествия | В Терновке Suzuki и грузовая «Газель» попали в ДТП на перекрестке

02.11.2019|12:37
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В субботу, 2 ноября, в микрорайоне Терновка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Об аварии сообщил очевидец ее последствий.

«Перекресток улиц Ростовской - Терновского. Время 11:59», - написал автор поста, размещенного в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных им снимках видно, что столкнулись автомобиль Suzuki и грузовая «Газель». После удара транспортные средства притерлись друг к другу боками, заняв место на пешеходном переходе. Передние части обеих машин получили механические повреждения.

«В ту же сторону после Терновского моста - еще авария. Первая полоса», - предупредила пользователей горожанка, прокомментировавшая данный пост.

Источник — vk.com/sova_penza
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