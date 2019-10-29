29.10.2019 | 09:05

В ночь с 28 на 29 октября в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошел пожар. По словам очевидцев, на улице Антонова загорелся грузовой автомобиль «Газель».

Фотографии и видео с места ЧП опубликованы в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как полыхающую машину тушит пожарный.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании на улице Антонова, 27, поступил на пульт дежурного в 23:36. По указанному адресу выехали 2 единицы спецтехники и 6 сотрудников ведомства.

«Выгорел моторный отсек и салон на площади 2,5 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС.

Причина пожара будет установлена по итогам проверки.