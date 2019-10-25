25.10.2019 | 08:51

Два автомобиля получили серьезные повреждения в результате аварии, случившейся в Пензе вечером в четверг, 24 октября.

Сообщение о ДТП появилось в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, столкновение произошло у светофора в районе школы № 56 на улице Рахманинова.

«Как так-то?» - недоумевал автор поста.

На снимке запечатлены два автомобиля. У Volkswagen Polo разбиты правое крыло и задняя дверь, оторван бампер. У Renault Duster повреждена правая фара.

Что могло стать причиной ДТП, неизвестно. Не сообщается и о пострадавших. В обстоятельствах произошедшего должны разобраться сотрудники ГИБДД.