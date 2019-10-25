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Происшествия | У школы в Арбекове столкнулись два автомобиля

25.10.2019|08:51
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Два автомобиля получили серьезные повреждения в результате аварии, случившейся в Пензе вечером в четверг, 24 октября.

Сообщение о ДТП появилось в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, столкновение произошло у светофора в районе школы № 56 на улице Рахманинова.

«Как так-то?» - недоумевал автор поста.

На снимке запечатлены два автомобиля. У Volkswagen Polo разбиты правое крыло и задняя дверь, оторван бампер. У Renault Duster повреждена правая фара.

Что могло стать причиной ДТП, неизвестно. Не сообщается и о пострадавших. В обстоятельствах произошедшего должны разобраться сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото vk.com/penza_now
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Гость|25.10.2019 09:01|

Кого-то надо лишить ВУ за выезд на встречку в зоне действия пешеходного перехода. Там такие нарушители по 1000 раз на дню

Имя: Гость
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