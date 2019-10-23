23.10.2019 | 12:56

Во вторник, 22 октября, в Кузнецке водитель Ford Focus сбил 13-летнего мальчика.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инцидент произошел в 8:00 напротив дома № 182 на улице Калинина. Иномаркой управлял 48-летний мужчина.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту случившегося проводят проверку.

8 июня на улице Трудовой в Кузнецке под колеса автомобиля Lada Priora, которым управлял 37-летний водитель, попал 10-летний мальчик. 28 мая на улице Леваневского маршрутка № 9 наехала на 12-летнего подростка. Оба ребенка были госпитализированы.