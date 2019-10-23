Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 окт 2019|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.14  |  $  65.00

Происшествия | На ул. Калинина в Кузнецке иномарка сбила 13-летнего мальчика

23.10.2019|12:56
Печать

Во вторник, 22 октября, в Кузнецке водитель Ford Focus сбил 13-летнего мальчика.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, инцидент произошел в 8:00 напротив дома № 182 на улице Калинина. Иномаркой управлял 48-летний мужчина.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. По факту случившегося проводят проверку.

8 июня на улице Трудовой в Кузнецке под колеса автомобиля Lada Priora, которым управлял 37-летний водитель, попал 10-летний мальчик. 28 мая на улице Леваневского маршрутка № 9 наехала на 12-летнего подростка. Оба ребенка были госпитализированы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!