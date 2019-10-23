Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 окт 2019|09:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.57  |  $  64.24

Происшествия | На перекрестке в Арбекове столкнулись два автомобиля

23.10.2019|08:23
Печать

Два легковых автомобиля получили серьезные повреждения в ДТП, случившемся в Пензе вечером во вторник, 22 октября.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 20:00 на перекрестке улиц Тернопольской и Рахманинова в микрорайоне Арбеково. Столкнулись иномарка и ВАЗ-2115.

Снимки с места аварии размещены в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что у ВАЗа разбита передняя часть, у иномарки – правое крыло. Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается.

Все обстоятельства и причина инцидента будут установлены в ходе проверки. Провести ее должны сотрудники ГИБДД. Участники аварии разыскивают очевидцев и тех, у кого сохранилась запись видеорегистратора с моментом столкновения.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|23.10.2019 08:46|

гибдд почему спим перекресток мира/окружная одни нарушения,если вы не можете работать поставьте камеры,одни нарушекния,наглецы по встречке,подрезают чтоб проехать и особенно таксисты и крутишки с лесных поселений которые в очереди на светофоре стоять не хотят.наведите порядок или продолжайте спать до сокращения.от камеры больше пользы будет.

Гость|23.10.2019 09:00|

Гость писал(a):

от камеры больше пользы будет.
не будет. Они нерабочие висят, как муляж.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!