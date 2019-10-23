23.10.2019 | 08:23

Два легковых автомобиля получили серьезные повреждения в ДТП, случившемся в Пензе вечером во вторник, 22 октября.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 20:00 на перекрестке улиц Тернопольской и Рахманинова в микрорайоне Арбеково. Столкнулись иномарка и ВАЗ-2115.

Снимки с места аварии размещены в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что у ВАЗа разбита передняя часть, у иномарки – правое крыло. Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается.

Все обстоятельства и причина инцидента будут установлены в ходе проверки. Провести ее должны сотрудники ГИБДД. Участники аварии разыскивают очевидцев и тех, у кого сохранилась запись видеорегистратора с моментом столкновения.