15.10.2019 | 09:34

В Заречном местный житель погиб от переохлаждения. Тело 50-летнего мужчины было обнаружено утром 11 октября на берегу зоны отдыха «Лесная».

Труп нашел прохожий. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа.

При осмотра места происшествия стражи порядка также обнаружили бутылку из-под водки объемом 0,5 л.

«Со слов жены, ее супруг выпивал. Вечером 10 октября он вышел из дома, взяв с собой бутылку. Но так и не вернулся», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Следов насильственной смерти на теле не было.

«Первоначальное предположение о том, что мужчина умер от переохлаждения, подтвердилось результатами вскрытия», - резюмировал следователь Зареченского МСО СУ СК РФ по Пензенской области Валерий Голушко.