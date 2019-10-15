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Происшествия | У Лесного пруда в Заречном нашли тело 50-летнего мужчины

15.10.2019|09:34
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В Заречном местный житель погиб от переохлаждения. Тело 50-летнего мужчины было обнаружено утром 11 октября на берегу зоны отдыха «Лесная».

Труп нашел прохожий. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место выехала следственно-оперативная группа.

При осмотра места происшествия стражи порядка также обнаружили бутылку из-под водки объемом 0,5 л.

«Со слов жены, ее супруг выпивал. Вечером 10 октября он вышел из дома, взяв с собой бутылку. Но так и не вернулся», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Следов насильственной смерти на теле не было.

«Первоначальное предположение о том, что мужчина умер от переохлаждения, подтвердилось результатами вскрытия», - резюмировал следователь Зареченского МСО СУ СК РФ по Пензенской области Валерий Голушко.

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Гость|15.10.2019 10:40|

В лосятнике, что творится.

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