14.10.2019 | 09:12

В ночь с 13 на 14 октября в одном из коттеджей в 1-м проезде Кольцова в Пензе произошел пожар.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании в кирпичном двухэтажном доме общей площадью 200 кв. м поступил в 3:57. На место выехали 20 сотрудников ведомства и 6 единиц спецтехники.

В результате сгорела веранда площадью 30 кв. м. Также огнем было повреждено чердачное помещение на площади 50 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено материальных ценностей на сумму 2 миллиона рублей. Погибших, пострадавших нет», - резюмировали в ГУ МЧС.

По факту случившегося начата проверка.