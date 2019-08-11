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Происшествия | Установлена личность мужчины, найденного под трубами на пр. Победы

11.08.2019|17:06
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В региональном управлении Следственного комитета России уточнили информацию о смерти человека на проспекте Победы. Его труп нашли в воскресенье, 11 августа, под трубами в районе завода «Пензтяжпромарматура».

Тревогу забили очевидцы, выложившие в Сеть фото с места обнаружения тела. Около 16:00 сигнал поступил следователям, и один из сотрудников выехал на место.

«Погибшим оказался мужчина 1953 года рождения, проживавший на улице Ульяновской. Две недели назад он ушел из дома и не вернулся», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она уточнила, что в настоящее время тело мужчины еще не извлечено из-под труб, на месте продолжают работать специалисты.

Источник — фото vk.com/penza_live
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