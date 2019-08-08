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Происшествия | В Пензенском районе разбился в ДТП 41-летний водитель «Нивы»

08.08.2019|18:22
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В четверг, 8 августа, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 41-летний водитель «Нивы».

Авария случилась в 1:30 на 449-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов. «Нива» столкнулась с грузовым фургоном АФ-371703, которым управлял 57-летний мужчина.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Второй участник ДТП также получил телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

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