08.08.2019 | 18:22

В четверг, 8 августа, в Пензенском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 41-летний водитель «Нивы».

Авария случилась в 1:30 на 449-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов. «Нива» столкнулась с грузовым фургоном АФ-371703, которым управлял 57-летний мужчина.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Второй участник ДТП также получил телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.