07.08.2019 | 15:14

В среду, 7 августа, на улице Аустрина в Пензе, в районе таможни, столкнулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Passat.

Очевидцы сразу принялись выкладывать фотографии с места ДТП в соцсеть. Судя по ним, основной удар приняла левая сторона отечественного автомобиля.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария случилась в 13:15. «Десяткой» управлял 36-летний мужчина, иномаркой - 56-летний.

«По предварительным данным, в результате происшествия водитель ВАЗ-2110 получил телесные повреждении и был доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в управлении.

По факту случившегося проводится проверка.