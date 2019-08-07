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Происшествия | На улице Аустрина Volkswagen въехал в ВАЗ-2110

07.08.2019|15:14
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В среду, 7 августа, на улице Аустрина в Пензе, в районе таможни, столкнулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Passat.

Очевидцы сразу принялись выкладывать фотографии с места ДТП в соцсеть. Судя по ним, основной удар приняла левая сторона отечественного автомобиля.

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария случилась в 13:15. «Десяткой» управлял 36-летний мужчина, иномаркой - 56-летний.

«По предварительным данным, в результате происшествия водитель ВАЗ-2110 получил телесные повреждении и был доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в управлении.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото George Kalekin, vk.com/sova_penza
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Гость|07.08.2019 15:33|

Маршрутка?

Гость|07.08.2019 16:53|

Дэбилы,отнять права у каждого,из за торопыг люди стоят в пробке,скоты.

Имя: Гость
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