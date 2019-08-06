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Происшествия | Водитель «десятки» после столкновения с фурой скончался на месте

06.08.2019|18:39
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Отечественная легковушка не смогла разъехаться на дороге с многотонной Scania. ДТП случилось во вторник, 6 августа, в начале восьмого часа утра.

«На 4-м километре автомобильной дороги Мордовский Ишим - Сурск Городищенского района Пензенской области произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 под управлением водителя-мужчины 1979 года рождения и автомобиля Scania под управлением водителя-мужчины 1970 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Шансов выжить после такого удара у человека из «десятки» не было. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Второй участник ДТП не пострадал.

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