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Происшествия | В Засечном не поделили дорогу ВАЗ и Chevrolet Niva

06.08.2019|17:12
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Во вторник, 6 августа, на пересечении улиц Радужной и Светлой в Засечном столкнулись два легковых автомобиля.

На фото, появившемся в социальной сети «ВКонтакте», запечатлены ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva.

«Семерка» получила значительные механические повреждения. Досталось и Niva.

«Судя по всему, есть пострадавшие», - отметил автор снимка, имея в виду находящуюся на месте ДТП скорую помощь.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла напротив дома № 5 на улице Светлой около 16:00. За рулем «семерки» находился 29-летний водитель, Niva управлял 40-летний. В результате столкновения никто не пострадал.

15 мая в районе села Засечного на трассе Пенза - Шемышейка случилось массовое ДТП с участием четырех автомобилей. После столкновения три из них - ВАЗ-2110, ВАЗ-2107 и «Нива» - оказались в кювете.

Источник — фото vk.com/sputnik_penza
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Гость|06.08.2019 17:31|

penzainform.ru писал(a):

Отечественный автомобиль получил значительные механические повреждения. Досталось и иномарке.
А нива это иномарка, журналисты уже текст копируют и мозг не включают.

Имя: Гость
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