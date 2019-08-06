В Тамбове обнаружили тело 29-летней жительницы Первомайского района Пензы. Его нашли за гаражами на улице Зои Космодемьянской вечером 4 августа.
По данным областного управления СК РФ, женщина вместе с приятелем передвигалась автостопом. Где сейчас находится ее спутник, неизвестно - его объявили в розыск.
«На теле погибшей нет признаков насильственной смерти. Чтобы точно выяснить, от чего она скончалась, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная версия - переохлаждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в управлении.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Хорошо, что в Пензе на ул.Космодемьянской нет гаражей