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Происшествия | В Нижнеломовском районе женщина перевернулась на Renault и погибла

05.08.2019|10:57
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В субботу, 3 августа, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 9:30 на пятом километре трассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково 39-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля Renault Logan, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм водитель скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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