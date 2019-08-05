05.08.2019 | 10:57

В субботу, 3 августа, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 9:30 на пятом километре трассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково 39-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля Renault Logan, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм водитель скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.