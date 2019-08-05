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Происшествия | В ДТП на улице Луначарского в Пензе получила травмы женщина

05.08.2019|17:18
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В понедельник, 5 августа, на пересечении улиц Дзержинского и Луначарского в Пензе в серьезном ДТП пострадала женщина.

Снимками с места аварии поделились в соцсети «ВКонтакте» очевидцы ее последствий. На них запечатлены стоящие практически перпендикулярно друг другу «Лада-Приора» и Land Rover. От удара у отечественного авто повредилась передняя часть, у заграничного - правая сторона.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, ДТП случилось в 15:30 напротив дома № 28 на улице Луначарского. За рулем Land Rover находилась 35-летняя женщина, «Приорой» управлял 30-летний мужчина. В результате происшествия телесные повреждения получила 29-летняя пассажирка отечественного авто. После осмотра медиками она была отпущена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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