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Происшествия | Возмущенная пензячка сняла последствия ДТП на Шуисте

04.08.2019|11:11
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В Пензе неравнодушная горожанка не смогла пройти мимо ДТП на Шуисте. Девушка сняла последствия аварии на видео и с комментариями выложила в Сеть.

«Сбили дедушку-велосипедиста на Шуисте около «Спара», у дедушки шок и травмы рук, головы, ног», - подписала автор.

На видео запечатлена стоящая на пешеходном переходе «Лада», лежащий чуть поодаль велосипед и работающие на месте сотрудники ГИБДД. Автор утверждает, что пожилого мужчину сбили непосредственно на переходе, и призывает всех быть осторожнее.

«Ночью ни хрена не видно. Только и ждешь, что кто-то появится на пешеходном. А если еще в черный одет, это вообще беда», - отметил один из пензенских водителей в комментариях.

Другие горожане поразились слабому освещению дороги: «Капец, конечно, освещение улицы», «Вообще Шуист без света какой вечер».

Нашлись и те, кто предупредил: торопиться считать водителя виновным в случившемся не стоит. «Надо разбираться, как этот велосипедист еще сам соблюдал ПДД...», «Дорогу надо пешком переходить, а не на велосипеде», - написали они.

Источник — видео Анастасии Труниловой, vk.com/penza
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Гость|04.08.2019 11:34|

penzainform.ru писал(a):

Только и ждешь, что кто-то появится на пешеходном.
И этот кто-то все равно появляется всегда неожиданно.

Гость|04.08.2019 12:24|

Велодрочеры достали по дорогам ездить. Если выехал то соблюдай пдд. Возьми книжку или в интернете почитай элементарные требования для езды на веле по проезжей части.

Гость|04.08.2019 12:26|

Безопасные дороги, инспектор дпс с фонарём ходит. Капец. На веле ни одного катафота нет.

Гость|04.08.2019 12:30|

Гость писал(a):

Безопасные дороги, инспектор дпс с фонарём ходит. Капец.
Вы дурачек? Там надо фонарями светить как днём, тратить электричество?

Гость|04.08.2019 12:32|

Размер имеет значение, я сам убедился в этом. Хотите большой член, каменный стояк и секс по 3 часа подряд? Это вполне реально и любая девка будет в восторге от такого секса, это реально крутая штука, вот сами почитайте---- http://gg.gg/Rasputin

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