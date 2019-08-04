04.08.2019 | 11:11

В Пензе неравнодушная горожанка не смогла пройти мимо ДТП на Шуисте. Девушка сняла последствия аварии на видео и с комментариями выложила в Сеть.

«Сбили дедушку-велосипедиста на Шуисте около «Спара», у дедушки шок и травмы рук, головы, ног», - подписала автор.

На видео запечатлена стоящая на пешеходном переходе «Лада», лежащий чуть поодаль велосипед и работающие на месте сотрудники ГИБДД. Автор утверждает, что пожилого мужчину сбили непосредственно на переходе, и призывает всех быть осторожнее.

«Ночью ни хрена не видно. Только и ждешь, что кто-то появится на пешеходном. А если еще в черный одет, это вообще беда», - отметил один из пензенских водителей в комментариях.

Другие горожане поразились слабому освещению дороги: «Капец, конечно, освещение улицы», «Вообще Шуист без света какой вечер».

Нашлись и те, кто предупредил: торопиться считать водителя виновным в случившемся не стоит. «Надо разбираться, как этот велосипедист еще сам соблюдал ПДД...», «Дорогу надо пешком переходить, а не на велосипеде», - написали они.