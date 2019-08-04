04.08.2019 | 12:12

В ночь на воскресенье, 4 августа, в Заводском районе Пензы - около дома № 23 на улице Крупской - нашли тело мужчины. Первое сообщение о случившемся появилось в соцсети «ВКонтакте».

Факт подтвердили в региональном управлении СК РФ. «Обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Горожане в комментариях утверждают, что пензенца убили - зарезали.

«Доблестной» полиции и участковому отдельный привет. На убийцу было жалоб и заявлений вагон с телегой + нарушение надзора. Дождались-таки, когда убьет кого-нибудь. И попытается инсценировать несчастный случай - уже мертвого выкинули из окна», - написала женщина, назвавшаяся соседкой погибшего.

Официального подтверждения этой информации нет.