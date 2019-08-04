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Происшествия | Соцсети: Найденного на улице Крупской пензенца зарезали

04.08.2019|12:12
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В ночь на воскресенье, 4 августа, в Заводском районе Пензы - около дома № 23 на улице Крупской - нашли тело мужчины. Первое сообщение о случившемся появилось в соцсети «ВКонтакте».

Факт подтвердили в региональном управлении СК РФ. «Обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Горожане в комментариях утверждают, что пензенца убили - зарезали.

«Доблестной» полиции и участковому отдельный привет. На убийцу было жалоб и заявлений вагон с телегой + нарушение надзора. Дождались-таки, когда убьет кого-нибудь. И попытается инсценировать несчастный случай - уже мертвого выкинули из окна», - написала женщина, назвавшаяся соседкой погибшего.

Официального подтверждения этой информации нет.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|04.08.2019 12:21|

Одним голосом меньше на выборах.

Гость|04.08.2019 12:28|

Гость писал(a):

меньше на выборах.
Дурачек все о выборах тоскует...

Гость|04.08.2019 12:32|

penzainform.ru писал(a):

уже мертвого выкинули из окна», - написала женщина, назвавшаяся соседкой погибшего.
Да, умишка бог не дал соседке. Как инсценировать она думала, когда уже зарезанное тело?

Гость|04.08.2019 12:34|

Размер имеет значение, я сам убедился в этом. Хотите большой член, каменный стояк и секс по 3 часа подряд? Это вполне реально и любая девка будет в восторге от такого секса, это реально крутая штука, вот сами почитайте---- http://gg.gg/Rasputin

Имя: Гость
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