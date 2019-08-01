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Происшествия | Момент ДТП на улице Терновского в Пензе попал на видео

01.08.2019|09:12
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В Сети появилась запись момента аварии, которая произошла в среду, 31 июля, на улице Терновского перед пересечением с Петровской в направлении аэропорта.

В 17:08 на перекрестке, который автор видео окрестил «причалом выскочек, ротозеев и лихачей», столкнулись два легковых автомобиля: один въехал в заднюю часть другого.

В ДТП никто не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения.

Примерно в то же время в Терновке случилась еще одна авария. По словам очевидицы ее последствий, она произошла «после первого моста (Терновского. - Прим. ред.) на светофоре в сторону центра в левой полосе».

Как сообщил другой свидетель происшествий, оба они случились из-за несоблюдения водителями дистанции и стали причиной пробок.

Источник — видео MNEKiNG, www.youtube.com
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Гость|01.08.2019 09:49|

более крутого экшена я не видел!

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