Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|18:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  70.86  |  $  63.59
 

Глас народа | В Терновке из-за двух ДТП в час пик образовались пробки

31.07.2019|17:53
Печать

Вечером в среду, 31 июля, в микрорайоне Терновка из-за двух дорожно-транспортных происшествий в час пик образовался автомобильный затор.

Одна из аварий случилась около 17:10 на пересечении улиц Терновского и Петровской в направлении аэропорта. Столкнулись две легковушки.

Второе ДТП, по словам очевидицы его последствий, произошло «после первого моста (Терновского. - Прим. ред.) на светофоре в сторону центра в левой полосе».

«Догнали друг друга», - пояснила женщина.

Как сообщил другой свидетель аварий, обе они случились из-за несоблюдения водителями дистанции и стали причиной пробок.

Фото Ирины Цырулевой, vk.com/sova_penza.

0
0
0
0
 
Гость|31.07.2019 18:00|

Серные ушные пробки у журналистов образовались?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!