31.07.2019 | 17:53

Вечером в среду, 31 июля, в микрорайоне Терновка из-за двух дорожно-транспортных происшествий в час пик образовался автомобильный затор.

Одна из аварий случилась около 17:10 на пересечении улиц Терновского и Петровской в направлении аэропорта. Столкнулись две легковушки.

Второе ДТП, по словам очевидицы его последствий, произошло «после первого моста (Терновского. - Прим. ред.) на светофоре в сторону центра в левой полосе».

«Догнали друг друга», - пояснила женщина.

Как сообщил другой свидетель аварий, обе они случились из-за несоблюдения водителями дистанции и стали причиной пробок.

Фото Ирины Цырулевой, vk.com/sova_penza.