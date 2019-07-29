В понедельник, 29 июля, около Чемодановки в Бессоновском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них в результате вылетел в кювет и перевернулся.
«Это случилось в 15:40 на 1-м километре дороги, соединяющей Чемодановку и Васильевку. Столкнулись Hafei и Suzuki Grand Vitara», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
По предварительным данным, Hafei управлял 43-летний мужчина, а Suzuki - 58-летний.
Травмы в аварии получили три человека: это водитель и две пассажирки китайского автомобиля - 44-летняя женщина и 17-летняя девушка. Их всех доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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