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Происшествия | ДТП около Чемодановки: машина перевернулась, трое пострадавших

29.07.2019|17:44
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В понедельник, 29 июля, около Чемодановки в Бессоновском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них в результате вылетел в кювет и перевернулся.

«Это случилось в 15:40 на 1-м километре дороги, соединяющей Чемодановку и Васильевку. Столкнулись Hafei и Suzuki Grand Vitara», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По предварительным данным, Hafei управлял 43-летний мужчина, а Suzuki - 58-летний.

Травмы в аварии получили три человека: это водитель и две пассажирки китайского автомобиля - 44-летняя женщина и 17-летняя девушка. Их всех доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|29.07.2019 17:53|

Запретить закредитованные иножоповозки! ДАЕШЬ автоваз!

Гость|29.07.2019 17:57|

И казалось бы, причем тут водитель сааба....

Имя: Гость
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