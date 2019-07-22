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Происшествия | В Шемышейском районе купальщик сломал позвоночник и погиб

22.07.2019|17:29
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В субботу, 20 июля, на пруду в селе Армиево Шемышейского района погиб 34-летний мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.

Вечером на берегу пруда отдыхала компания родственников и друзей. Один из мужчин около 20:00 отправился купаться. Через несколько минут он всплыл на поверхность воды, однако не подавал признаков жизни.

Родственники вытащили его на берег и вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, провели реанимационные мероприятия, однако купальщик скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате перелома шейного позвонка.

«Устанавливаются всех обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

21 июля в Кузнецком районе при купании в пруду утонула 23-летняя женщина, решившая поплавать на надувном матрасе вместе с дочкой. Ребенка спасли очевидцы происшествия.

Следственное управление просит жителей Пензенской области быть осторожнее на водоемах: не купаться в местах, не предназначенных и не оборудованных для этого, избегать воды в состоянии алкогольного опьянения и при плохом самочувствии.

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Гость|22.07.2019 17:44|

А водянному всё мало.

Гость|22.07.2019 17:56|

не ныряй в незнакомых местах

Имя: Гость
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