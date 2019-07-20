20.07.2019 | 11:43

В пятницу, 19 июля, на улице Одесской в Пензе нашли потерявшего память престарелого мужчину.

Около 17:00 он сидел на крыльце многоквартирного дома. Шедший мимо неравнодушный прохожий предложил свою помощь и выяснил, что пожилой горожанин не помнит, где живет. Тогда мужчина вызвал правоохранителей.

На место прибыл наряд группы задержания Росгвардии. Пенсионер пожаловался на боли в спине и голове, так что сотрудники правопорядка вызвали бригаду медиков, а те увезли его в больницу.

«Впоследствии удалось установить личность дедушки, его возраст - как оказалось, ему 81 год, - и место жительства», - сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.