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Происшествия | В Пензе на улице Одесской обнаружили потерявшего память пенсионера

20.07.2019|11:43
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В пятницу, 19 июля, на улице Одесской в Пензе нашли потерявшего память престарелого мужчину.

Около 17:00 он сидел на крыльце многоквартирного дома. Шедший мимо неравнодушный прохожий предложил свою помощь и выяснил, что пожилой горожанин не помнит, где живет. Тогда мужчина вызвал правоохранителей.

На место прибыл наряд группы задержания Росгвардии. Пенсионер пожаловался на боли в спине и голове, так что сотрудники правопорядка вызвали бригаду медиков, а те увезли его в больницу.

«Впоследствии удалось установить личность дедушки, его возраст - как оказалось, ему 81 год, - и место жительства», - сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

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Гость|20.07.2019 12:15|

penzainform.ru писал(a):

На место прибыл наряд группы задержания Росгвардии.
А просто психологи МВД не могли приехать?

Гость|20.07.2019 12:25|

его задержали хоть

Гость|20.07.2019 12:53|

Чтой то за наряд такой,который целую группу росгвардейцев ездит и задерживает по городу и зачем?

Гость|20.07.2019 14:06|

Люди в нашем городе неравнодушные есть. Зимой алкаш замерзал на крыльце, сбежались, проводили. Жалко.

Гость|20.07.2019 14:07|

В смысле домой проводили.

Гость|20.07.2019 14:25|

Вот работа классная, языком трепать

Гость|20.07.2019 14:31|

Я знаю этого пенса- это губернатор Буртасии!

Имя: Гость
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