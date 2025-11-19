Общество

В детских поликлиниках Пензы приступили к работе 16 врачей

Этой осенью в детских поликлиниках Пензы появились 16 врачей разных специализаций. Большинство из них - выпускники местного медвуза, двое окончили Саратовский медицинский университет имени В. И. Разумовского.

Как сообщили в областном минздраве, к работе приступили 14 новых педиатров: Алла Саруханян, Любовь Кобзева, Ирина Самохина, Алина Иванова, Светлана Шаховская, Анастасия Сидакова, Диляра Севастополева, Евгений Ульянов, Алсу Тугушева, Алина Буянова, Дарья Ворошилова, Алина Лешина, Анна Шаталова, Ольга Бекаева.

«Несколько медиков из начинающих врачей-педиатров совмещают работу с пациентами с обучением в ординатуре», - отметили в министерстве.

Штат детской поликлиники № 1 пополнился акушером-гинекологом Миланой Намазовой. Врач прошла профессиональную переподготовку на базе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

В детской поликлиники № 3 прием начала врач-офтальмолог Найля Трегулова. Она получила специальность терапевта, продолжила обучение в Москве, поступив в ординатуру на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ по специальности «офтальмология».

