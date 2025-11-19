Названы три действенных метода борьбы с икотой

Нейробиолог Эндрю Хуберман и педиатр Карлос Трильо назвали три действенных способа, которые помогут избавиться от икоты. Их слова передает издание Deia.
Хуберман призвал людей с икотой дышать особым способом. Так, сначала нужно три раза сделать вдох через нос, не выдыхая между ними. С каждым разом придется прилагать все больше усилий, предупредил специалист. Затем стоит задержать дыхание на 15 секунд, после чего медленно выдохнуть.
В свою очередь, Трильо посоветовал при икоте выпить небольшое количество воды. Также можно на несколько секунд задержать дыхание.
Среди неэффективных методов борьбы с этой проблемой доктор назвал намеренный испуг, а также физическую активность, такую как стойка на руках.
Ранее сомнолог Сью Пикок призвала спать не менее шести часов в сутки. В противном случае, утверждает она, нарушится работа иммунной системы.
Новости по теме
- Назван витамин, дефицит которого может вызвать ожирение
- В Белинскую районную больницу закупили новое оборудование
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В минздраве рассказали, сколько нужно спать
- В медучреждениях Пензенской области появилось более 100 новых врачей
- Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки
- Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
Последние новости
- Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых
- Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями
- Российский школьник готовил теракт в кинотеатре во время детского сеанса
- Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства
- В России предрекли волну мошеннических схем на фоне повышения утильсбора
- Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году
- В российском городе боксер оказался в реанимации из-за чипсов
- Россиянам начали продавать половинки елок
- Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза
- Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!