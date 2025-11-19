Названы три действенных метода борьбы с икотой

19.11.2025 | 13:28

Нейробиолог Эндрю Хуберман и педиатр Карлос Трильо назвали три действенных способа, которые помогут избавиться от икоты. Их слова передает издание Deia.

Хуберман призвал людей с икотой дышать особым способом. Так, сначала нужно три раза сделать вдох через нос, не выдыхая между ними. С каждым разом придется прилагать все больше усилий, предупредил специалист. Затем стоит задержать дыхание на 15 секунд, после чего медленно выдохнуть.

В свою очередь, Трильо посоветовал при икоте выпить небольшое количество воды. Также можно на несколько секунд задержать дыхание.

Среди неэффективных методов борьбы с этой проблемой доктор назвал намеренный испуг, а также физическую активность, такую как стойка на руках.

