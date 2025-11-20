В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров

В Пензенской области работают 369 врачей-педиатров, подсчитали в региональном минздраве. Публикацию данных приурочили ко Дню педиатра, который отмечается в четверг, 20 ноября.
240 специалистов трудятся в поликлиниках, 25 - в стационарах. Остальные педиатры наблюдают за здоровьем детей в садах, школах, кабинетах неотложной помощи.
«Дети первого года жизни обязательно проходят диспансеризацию и обследования. Эта система нацелена на то, чтобы как можно раньше выявить отклонения в состоянии здоровья и приступить к их лечению. Педиатр играет ключевую роль в этом процессе. Он осуществляет регулярные осмотры ребенка, следит за соблюдением календаря профилактических прививок, дает рекомендации родителям по питанию и режиму малыша», - напомнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в детских поликлиниках Пензы этой осенью начали прием малышей 14 педиатров. Несколько из них совмещают работу с пациентами с обучением в ординатуре.
В 2025 году в планах у регионального минздрава было трудоустроить в медучреждения около 300 врачей-специалистов и столько же медработников со средним профессиональным образованием.
