Назван витамин, дефицит которого может вызвать ожирение

19.11.2025 | 09:05

Установлена связь между нехваткой витамина D и ожирением. У пациентов с лишним весом уровень этого вещества в крови в среднем на 20-30% ниже, чем у людей с нормальной массой.

«Это наблюдение устойчиво даже при одинаковом потреблении витамина D и одинаковой инсоляции», - рассказала «Газете.ru» врач-диетолог, эндокринолог Диана Эрикенова.

Она пояснила, что дефицит этого витамина при ожирении связан с особенностями метаболизма. Лишний вес способен мешать усвоению полезного вещества, а его нехватка может привести к набору массы тела. Оба процесса зачастую протекают одновременно.

«Витамин D накапливается в жировых клетках и становится недоступным для активного использования организмом. Это снижает его концентрацию в крови даже при достаточном поступлении с пищей и добавками. Уменьшается выработка активной формы витамина D в печени и почках, особенно если у человека есть жировая болезнь печени. Это приводит к дефициту витамина D, даже если его поступает достаточно с пищей», - пояснила медик.

Из этого порочного круга можно выйти при одновременной нормализации массы, оздоровлении печени и восполнении дефицита этого важного вещества. При этом, по международным рекомендациям, людям с ожирением нужно увеличить дозу витамина D в 1,5-2 раза, то есть до 4 000 МЕ/сут при профилактике. Уровень вещества в крови требуется контролировать.